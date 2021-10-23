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أجواء باردة بالسودة وتنبيهات بأمطار رعدية

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أجواء باردة بالسودة وتنبيهات بأمطار رعدية أجواء باردة بالسودة وتنبيهات بأمطار رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، سماء صافية إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير والباحة مع فرصة لظهور السحب الرعدية، مع استمرار تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر، فيما تسود أجواء باردة على سودة عسير بـ10 درجات مئوية.

وأصدر المركز تنبيهين تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، بمحافظات النماص وبلقرن وتنومة، وكذلك هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، وضمد، والحرث، و الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي وفيفا، وهروب. كما توقع المركز تكوّن ضباب على محافظتي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية.


الوطن السعودية

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