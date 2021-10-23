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"تدريب تبوك التقني والمهني" يوقع مذكرة تفاهم مع شركة الكفاح للمقاولات

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تعزيز التعاون بين الطرفين عبر توفير الفرص الوظيفية لخريجي التدريب التقني بالمنطقة

وقعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة الكفاح للمقاولات، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال توفير الفرص الوظيفية لخريجي التدريب التقني بالمنطقة، والتعاون في مجال التدريب التعاوني والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المشتركة، التي من شأنها إعداد الكفاءات للانخراط في سوق العمل.

ووقّع الاتفاقية من جانب "التدريب التقني والمهني" مدير عام الإدارة المهندس علي البلوي، فيما وقعها من جانب "شركة الكفاح" أ. محمد بن عبدالعزيز الشريف.

وأكد المهندس "البلوي" أن الإدارة تعمل على تفعيل برامج الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، وتوفير برامج محددة تخدم المصالح المشتركة بين القطاعين تجسيدًا لمبدأ الشراكة المستدامة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي وإسهامه في تحقيق الاستدامة في الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى ثمّن "الشريف" للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني دورها تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المميزة، واصفًا هذه الإتفاقية بالإنجاز المهم الذي يهدف إلى المساعدة في توفير فرص العمل الجديدة التي ستحتاج إليها الشركة، والقوى العاملة بها على المدى القريب والبعيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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