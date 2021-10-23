أخبار عاجلة

قيمتها تتجاوز مليار ريال.. 500 مركبة "نادرة" تشارك في مهرجان الدرعية السادس للسيارات -
قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن -
طلب إحاطة يحذر من مخاطر لعبة «السلايم» على أطفال المدارس -
بقصد البلطجة.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في قليوب -
تحرير 147 مخالفة ضد المخابز البلدية ببني سويف -
جزيرة «لا بالما» الإسبانية تجتذب الزوار لمشاهدة البركان الثائر -
انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطار عدن يخلف خسائر كبيرة -
السعودية ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان -
السودان : مقتل متظاهرين في أم درمان -
معالجة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل في 12 شهرًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ في إيران يتلقى صفعة قوية على وجهه أثناء تنصيبه رسمياً ()

Print
محافظ في إيران يتلقى صفعة قوية على وجهه أثناء تنصيبه رسمياً (فيديو) محافظ في إيران يتلقى صفعة قوية على وجهه أثناء تنصيبه رسمياً ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى زين العابدين رضوي المحافظ الجديد لمحافظة أذربيجان الشرقية في شمال إيران، صفعة قوية أثناء القاءه كلمة وأمام حشد من الحضور، حيث قاطعه أحد المشارکين بالهجوم عليه في مراسيم تنصيبه اليوم السبت وسرعان ما هرع أشخاص آخرون إلى التدخل للقبض على المعتدي المجهول.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحادث جاء على مرأى وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الذي حضر الحفل. وادعت بعض التقارير الإيرانية وجود دوافع شخصية وراء الاعتداء على المحافظ الجديد، وزعمت أن هذا الشخص المجهول من منتسبي القوات المسلحة. حيث ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا» أن هذا الشخص من منتسبي الحرس الثوري، مضيفة أن دوافع شخصية تقف وراء الحادث. وفقاً لروسيا اليوم.

غير أن رضوي قال لاحقا خلال الحفل إنه لا يعرف المعتدي عليه، مضيفا أنه يعتبر هذا الشخص من الأعداء لكنه لا يعتزم تقديم شكوى ضده.

- الاعتداء وتوجيه صفعة قوية لأحد المحافظي الجدد في إيران -

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإعدام شنقا لعاطلين قتلا صديقهما سائق «توك توك» لسرقة مركبته بالدقهلية (فيديو)

الإعدام شنقا لعاطلين قتلا صديقهما سائق «توك توك» لسرقة مركبته بالدقهلية (فيديو)

الإعدام لسائق والمؤبد لربة منزل قتلا الزوج وألقيا جثته على الطريق بالمنصورة (فيديو)

الإعدام لسائق والمؤبد لربة منزل قتلا الزوج وألقيا جثته على الطريق بالمنصورة (فيديو)

فيديو جديد لـ أحمد وزينب يوثق عملية ولادة طفلهما الثاني من المستشفى (فيديو)

فيديو جديد لـ أحمد وزينب يوثق عملية ولادة طفلهما الثاني من المستشفى (فيديو)

هل لقاح كورونا يسبب حساسية الجلد ؟.. هاني الناظر يُجيب (فيديو)

هل لقاح كورونا يسبب حساسية الجلد ؟.. هاني الناظر يُجيب (فيديو)