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خالد منتصر: زرع كُلى الخنزير تفيد مرضى السرطان المعانين من الفشل الكلوي

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خالد منتصر: زرع كُلى الخنزير تفيد مرضى السرطان المعانين من الفشل الكلوي خالد منتصر: زرع كُلى الخنزير تفيد مرضى السرطان المعانين من الفشل الكلوي

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قال الدكتور خالد منتصر، إن تجربة زراعة كُلية خنزير في جثة امرأة متوفاة إعجاز علمي جديد في عالم زراعة الأعضاء.

وأضاف منتصر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أن الطبيب الأمريكي الذي أجرى جراحة زرع كُلى خنزير لمريضة متوفاة خضع لجراحة زرع قلب، متابعًا: «هناك عشرات الآلاف من مرضى الكُلى في أمريكا على قائمة الانتظار في زراعة الكُلى».

وأشار إلى أن جراحة زرع كُلى الخنزير يفيد مرضى السرطان الذين يعانون من الفشل الكلوي، لافتا إلى أن جمعية الرفق بالحيوان في أمريكا ترفض نقل جراحة زرع أعضاء من الخنزير للإنسان.

وتابع: «كل تجارب زرع أعضاء من الخنزير في أمريكا كانت تفشل، بسبب رفض الجسم لتلك الأعضاء بسبب نوع من الحساسية لدى بعض البشر في تناول لحم الخنزير أساسا»، مضيفا أن التعديلات ساهمت في حل المشكلة.

المصرى اليوم

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