جامعة الاسكندرية تنظم أول مؤتمر من نوعه للابتكارات التربوية والتعلم المدعوم بالتكنولوجيا 2021 "افتراضياً" (صور)

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افتتح الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، نائباً عن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، السبت، المؤتمر الدولي للابتكارات التربوية والتعلم المدعوم بالتكنولوجيا APITEL 2021، الذي ينظمه مركز الابتكارات التربوية بجامعة الإسكندرية في نسخته الثالثة، وعقد تحت عنوان «الموارد التعليمية المفتوحة، والمنهجيات، والممارسات والسياسات المفتوحة: ابتكار ثوري»، وذلك افتراضياً.

وقال الغندور، في كلمته، إن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية حيث يبحث في أمور الابتكارات في العملية التعليمية، وفى التعلم المدعوم بالتكنولوجيا، والذى تم إطلاقه في 2019 مجسدا لرؤية جامعة الإسكندرية في تطوير التعليم وتعزيز بالتكنولوجيا، تلك الرؤية التي تبنتها الجامعة منذ سنوات بعيدة وقبل أن نتخيل أن وباء Covid 19 سوف يؤدى بنا إلى خيارات تكنولوجية مهمة من أجل إدارة العملية التعليمية، فقد استشرفت جامعة الإسكندرية أهمية تطوير طرق التعليم والتعلم أدارت الأزمة بكل نجاح.

وأشار إلى أن لجامعة الإسكندرية السبق في إنشاء وحدة للابتكارات التربوية والتعلم عن بعد والتي ساهمت بشكل كبير وفعال في دعم العملية التعليمية في الجامعة قبل ووقت الجائحة من خلال تدريب السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على تبني الأدوات التكنولوجية وتطور عطاء الوحدة لتصبح مركزا يعمل في تناغم مع شبكة من الوحدات في كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، وكان لجامعة الإسكندرية السبق في العمل لتحقيق توصيات اليونسكو في مجالي العلم المفتوح والموارد التعليمية المفتوحة. فقد أطلقت جامعة الإسكندرية مع بداية عام 2021 مبادرة OERWIKI@MENA لتعميم استخدام الموارد التعليمية المفتوحة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل والحث على إنتاج الموارد التعليمية المفتوحة ونشرها على منصة تم تدشينها لهذا الغرض.

حضر الافتتاح وتابع الجلسات لفيف من أعضاء هيئة التدريس والضيوف من المؤسسات المعنية والجامعات من مختلف الدول، وتضمن اليوم الأول أحاديث لنخبة من الخبراء المتميزين في مجال الموارد التعليمية المفتوحة اشتملت على محاور قيمة تدعو الحضور إلى تطوير العملية التعليمية الجامعبة، تستمر أعمال المؤتمر حتى نهاية يوم الإثنين 25/10/2021، وتتضمن جلسات للبحوث والمسابقات وورش العمل وغيرها من الأنشطة.

جامعة الاسكندرية تنظم أول مؤتمر من نوعه للابتكارات التربوية والتعلم المدعوم بالتكنولوجيا 2021 "افتراضياً" (صور)

جامعة الاسكندرية تنظم أول مؤتمر من نوعه للابتكارات التربوية والتعلم المدعوم بالتكنولوجيا 2021 "افتراضياً" (صور)

جامعة الاسكندرية تنظم أول مؤتمر من نوعه للابتكارات التربوية والتعلم المدعوم بالتكنولوجيا 2021 "افتراضياً" (صور)