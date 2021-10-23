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المصري البورسعيدي يفوز على بطل أوغندا ويتأهل لدور الـ32 «الثاني» بالكونفدرالية

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المصري البورسعيدي يفوز على بطل أوغندا ويتأهل لدور الـ32 «الثاني» بالكونفدرالية المصري البورسعيدي يفوز على بطل أوغندا ويتأهل لدور الـ32 «الثاني» بالكونفدرالية

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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي لدور الـ32 «الثاني» بكأس الكوزنفدرالية الإفريقية، عقب فوزه على ضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت 23-10-2021 على ملعب استاد الإسكندرية بإياب دور الـ32 بالمسابقة الإفريقية.

وكان لقاء الذهاب، الذي أقيم بأوغندا السبت الماضي، انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين ليصبح مجموع المباراتين «ذهاب وعودة» 1-صفر لصالح المصرى.

أحرز هدف الفوز للمصرى إسلام عطية في الدقيقة 22، ولعب المصرى بتشكيل مكون من أحمد مسعود، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، أحمد شديد، ايزي ايميكا، فريد شوقي، حسن على، إسلام عطية، محمد عنتر، اوستين اموتو.

في الشوط الأول أحرز إسلام عطية هدف الفوز للمصرى في الدقيقة 22 وفى الشوط الثانى أجرى التونسى معين الشعباني، المدير الفني في ثاني مباراة رسمية له مع المصري، عدة تغييرات بنزول إسلام صلاح بدلًا من أحمد شوشة في الدقيقة 50، وزياد فرج بدلًا من محمد عنتر في الدقيقة 59، ونزول مصطفى سلطان ومحمد جريندو بدلًا من ايزي ايميكا واسلام عطية في الدقيقة 75، لتنتهى المباراة بفوز المصرى بهدف نظيف وتأهله لدور الـ32 الثانى.

المصرى اليوم

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