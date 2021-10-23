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التحالف: اكتشاف وتدمير 91 زورقا مفخخا ومسيرا عن بعد

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التحالف: اكتشاف وتدمير 91 زورقا مفخخا ومسيرا عن بعد التحالف: اكتشاف وتدمير 91 زورقا مفخخا ومسيرا عن بعد
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، تنفيذه «عملية استهداف لموقع تجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة» في الحديدة، غرب اليمن، وأضاف التحالف أنه تم تدمير 4 زوارق مفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة قبل تنفيذها هجمات وشيكة.

زوارق مفخخة

قال التحالف: «نفذنا عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة، وتم تدمير 4 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة»، وأضاف التحالف أن جهوده أسهمت «في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر».

نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعيه في اليمن» أمس صور استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة، والتي تم تدميرها السبت بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانة شمال مدينة الحديدة. وأوضح التحالف أن العملية العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخباري دقيق لتحييد وتدمير مصادر التهديد البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وأضاف التحالف أن جهوده العسكرية أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، حيث تم اكتشاف وتدمير ما مجموعه (91) زورقا مفخخا ومسيرا عن بعد شكلت تهديدا مباشرا على الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

مقتل 92 حوثيا

كما أعلن التحالف أول من أمس، مقتل أكثر من 92 حوثيا في 31 عملية نفذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب، وقال التحالف: «نفذنا 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة»، مضيفاً أن «عمليات الاستهداف شملت تدمير 16 آلية عسكرية، ومقتل أكثر من 92 عنصراً».

نتائج العمليات

- تدمير 4 زوارق مفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة.

- اكتشاف وتدمير 91 زورقا مفخخا ومسيرا عن بعد هددت الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

- مقتل 92 حوثيا في 31 عملية نفذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.


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