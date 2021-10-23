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بحضور الروبوت «AI-DA» لأول مرة في .. أهرامات الجيزة تستضيف معرض «الأبد هو الآن» (صور)

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بحضور الروبوت «AI-DA» لأول مرة في مصر.. أهرامات الجيزة تستضيف معرض «الأبد هو الآن» (صور) بحضور الروبوت «AI-DA» لأول مرة في .. أهرامات الجيزة تستضيف معرض «الأبد هو الآن» (صور)

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تشهد هضبة أهرامات الجيزة، المعرض السنوي الرابع «الأبد هو الآن»، حتى 7 نوفمبر المقبل، والذي من المنتظر أن يلقى اهتمام وحضور الكثيرين المتحمسين لإحياء الفنون في والعالم، ويعقد المعرض، الذي يعد هو الأول من نوعه على مدار تاريخ منطقة هضبة الأهرامات الممتد عبر 4500 عام، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية واللجنة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو.

وتتضمن فاعليات المعرض، حضور الروبوت «AI-DA» لأول مرة في مصر، والذي يعد أول روبوت فائق الواقعية يستعين بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في رسم اللوحات الفنية، ورغم كونه مجرد آلة، إلا أن الروبوت مزود بقدرات الذكاء الاصطناعي تجعله يتمتع بشخصية الفنان والتي تؤهله لتنفيذ أعمال فنية من الرسومات واللوحات والمنحوتات وفن الأداء، وكنوع من فن المفاهيم، يشجعنا «AI-DA» على إعادة النظر في إدراكنا لذاتنا من خلال عدسات روبوتية.

ويمثل المعرض فرصة للمزج بين التراث القديم والفن المعاصر عند أقدم وآخر ما تبقى من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، والتي كانت ولا تزال حتى يومنا هذا ضمن قائمة «اليونسكو» لمواقع التراث العالمي.

ويتميز المعرض هذا العام بدعوة فنانين محليين ودوليين للمشاركة فيه، ومن بين المشاركين من الفنانين العالميين: الفنان الروسي ألكساندر بونوماريف، والفنان الفرنسي جيه آر، وكذلك الفنان الإيطالي لورينزو كوين، والفنان المصري معتز نصر، والفنانة مصرية الأصل أمريكية الجنسية جرجس، والبريطانيان شوستر+ موزلي، والبريطاني ستيفن كوكس را، والفنان السعودي الأمير سلطان بن فهد، بالإضافة إلى البرازيلي خاو تريفيزان.

معرض الأبد هو الآن
معرض الأبد هو الآن
معرض الأبد هو الآن
معرض الأبد هو الآن
معرض الأبد هو الآن
معرض الأبد هو الآن
معرض الأبد هو الآن
معرض الأبد هو الآن
معرض الأبد هو الآن

المصرى اليوم

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