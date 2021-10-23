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أمين الفتوى : زرع عضو الخنزير للإنسان من أجل العلاج مباح شرعًا

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أمين الفتوى : زرع عضو الخنزير للإنسان من أجل العلاج مباح شرعًا أمين الفتوى : زرع عضو الخنزير للإنسان من أجل العلاج مباح شرعًا

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علق الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على نجاح أول تجربة لزراعة كُلية خنزير في جسم إنسان، قائلًا: «إن الحفاظ على حياة مريض بنقل جزء الخنزير مباح في حالة التداوي».

واضاف الدكتور خالد عمران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن زرع عضو من خنزير في جسم الانسان من أجل العلاج يدخل في نطاق الضرورة ومباح شرعًا.

وتابع أن زرع عضو من الخنزير للإنسان بقصد العلاج تجعل المريض في حكم المضطر، لافتا إلى أن أكل لحم الخنزير حرم بنص القرآن الكريم أما في حالة الحفاظ على حياة الانسان فذلك مباح.

المصرى اليوم

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