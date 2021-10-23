أخبار عاجلة

قيمتها تتجاوز مليار ريال.. 500 مركبة "نادرة" تشارك في مهرجان الدرعية السادس للسيارات -
قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن -
طلب إحاطة يحذر من مخاطر لعبة «السلايم» على أطفال المدارس -
بقصد البلطجة.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في قليوب -
تحرير 147 مخالفة ضد المخابز البلدية ببني سويف -
جزيرة «لا بالما» الإسبانية تجتذب الزوار لمشاهدة البركان الثائر -
انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطار عدن يخلف خسائر كبيرة -
السعودية ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان -
السودان : مقتل متظاهرين في أم درمان -
معالجة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل في 12 شهرًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ذهب ليشتري كفتة فأصابه العامل بسيخ في صدره.. تفاصيل مقتل طفل بـ محل كبابجي في الهرم

Print
ذهب ليشتري كفتة فأصابه العامل بسيخ في صدره.. تفاصيل مقتل طفل بـ محل كبابجي في الهرم ذهب ليشتري كفتة فأصابه العامل بسيخ في صدره.. تفاصيل مقتل طفل بـ محل كبابجي في الهرم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قٌتل طفل يبلغ من العمر 17 عامًا على يد عامل بمحل كبابجي بمنطقة كفر طهرمس في الهرم بالجيزة، إثر طعنه بـ سيخ حديدي.

روايتان وصلتا لـ«المصري اليوم»، بشأن تفاصيل الجريمة، الأولى حكاها أشخاص قدموا أنفسهم باعتبارهم شهود عيان، وأفادوا بأن «بلال.ع»، يعمل بمحل جزارة، ذهب لشراء مأكولات من محل الكبابجي، وحدثت بينه وبين «شعبان»، عامل، مشادة كلامية، أثناء انتظار الأول للحصول على وجبة الطعام، وخلالها استل العامل سيخا حديديا خاصا بالكفتة وطعن به الضحية في صدره.

الطفل "بلال"

والرواية الثانية، وصاحبتها خالة المجني عليه، والتي حكت أن «بلال» تدخل لإنهاء مشاجرة بين عاملين بمحل الكبابجي، وكان أحدهما يرمى «الثاني» بسيخ حديد فرشق في صدر «بلال»، أثناء انتظاره للحصول على وجبة الكفتة.

أجهزة الأمن، ضبطت المتهم مرتكب الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة يحذر من مخاطر لعبة «السلايم» على أطفال المدارس

طلب إحاطة يحذر من مخاطر لعبة «السلايم» على أطفال المدارس

بقصد البلطجة.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في قليوب

بقصد البلطجة.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في قليوب

تحرير 147 مخالفة ضد المخابز البلدية ببني سويف

تحرير 147 مخالفة ضد المخابز البلدية ببني سويف

جزيرة «لا بالما» الإسبانية تجتذب الزوار لمشاهدة البركان الثائر

جزيرة «لا بالما» الإسبانية تجتذب الزوار لمشاهدة البركان الثائر