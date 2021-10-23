ذهب ليشتري كفتة فأصابه العامل بسيخ في صدره.. تفاصيل مقتل طفل بـ محل كبابجي في الهرم

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قٌتل طفل يبلغ من العمر 17 عامًا على يد عامل بمحل كبابجي بمنطقة كفر طهرمس في الهرم بالجيزة، إثر طعنه بـ سيخ حديدي.

روايتان وصلتا لـ«المصري اليوم»، بشأن تفاصيل الجريمة، الأولى حكاها أشخاص قدموا أنفسهم باعتبارهم شهود عيان، وأفادوا بأن «بلال.ع»، يعمل بمحل جزارة، ذهب لشراء مأكولات من محل الكبابجي، وحدثت بينه وبين «شعبان»، عامل، مشادة كلامية، أثناء انتظار الأول للحصول على وجبة الطعام، وخلالها استل العامل سيخا حديديا خاصا بالكفتة وطعن به الضحية في صدره.

الطفل "بلال"

والرواية الثانية، وصاحبتها خالة المجني عليه، والتي حكت أن «بلال» تدخل لإنهاء مشاجرة بين عاملين بمحل الكبابجي، وكان أحدهما يرمى «الثاني» بسيخ حديد فرشق في صدر «بلال»، أثناء انتظاره للحصول على وجبة الكفتة.

أجهزة الأمن، ضبطت المتهم مرتكب الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.