أخبار عاجلة

قيمتها تتجاوز مليار ريال.. 500 مركبة "نادرة" تشارك في مهرجان الدرعية السادس للسيارات -
قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن -
طلب إحاطة يحذر من مخاطر لعبة «السلايم» على أطفال المدارس -
بقصد البلطجة.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في قليوب -
تحرير 147 مخالفة ضد المخابز البلدية ببني سويف -
جزيرة «لا بالما» الإسبانية تجتذب الزوار لمشاهدة البركان الثائر -
انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطار عدن يخلف خسائر كبيرة -
السعودية ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان -
السودان : مقتل متظاهرين في أم درمان -
معالجة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل في 12 شهرًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة

Print
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأبدى الأمين العام، خلال الاتصال، ترحيبه بمبادرتي الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، مشيدًا بحزمة المبادرات التي أعلنها سمو ولي العهد، وعدّها خطوة كبيرة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الأمين العام للأمم المتحدة على ما أبداه من ترحيب بالمبادرتين، منوهًا بجهود المنظمة وأمينها العام في مواجهة التغير المناخي، واتخاذها ما يلزم من خطوات للحد من آثاره البيئية والاقتصادية، مؤكدًا - حفظه الله - اهتمام المملكة ضمن رؤيتها 2030 بقضايا البيئة، والطاقة النظيفة، والتغير المناخي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان

السعودية ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان

3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان

3 دول خليجية تتضامن مع السعودية وتسحب دبلوماسييها من لبنان

"إثراء": السعودية ستصبح وجهة إبداعية للمنطقة وباقي أنحاء العالم

"إثراء": السعودية ستصبح وجهة إبداعية للمنطقة وباقي أنحاء العالم

سفير لبنان في السعودية يعلن موعد رحيله من الرياض... العلاقات ستعود في هذه الحالة

سفير لبنان في السعودية يعلن موعد رحيله من الرياض... العلاقات ستعود في هذه الحالة