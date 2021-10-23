مفكر اقتصادي : العالم بحاجة لحرب ليتحقق السلام والاستقرار

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قال الدكتور طلال أبوغزالة المفكر الاقتصادي العالمي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تبعث برسائل أنها مضطرة لفرض نظام حماية على لبنان لحفظ الأمن، وذلك لأن الأمن في لبنان يشكل تحدياً رئيسياً للأمن الأمريكي ويشكل خطرًا على الأمن القومي للولايات المتحدة، مؤكدا: «نحن نعيش في عالم فيه نظريات مضحكة ولكنها حقيقةً مُبكية هذا هو عالمنا اليوم وهذا لن ينتهي إلا عندما تحدث الحرب لأننا نحتاج إلى أن يحدث الحرب ليتحقق السلام والاستقرار في العالم».

وأضاف الدكتور طلال أبوغزالة خلال برنامجه «شر البلية» عبر فضائية TeN، أنه عندما تحدث الحرب بين أمريكا والصين سيجلسان بعد الحرب ليصيغان نظامً عالميًا جديدًا وقيادة عالمية جديدة مادامت الصين لاتعترف بقيادة أمريكا والعكس صحيح وكل دولة تعتبر أنها هي التي لها الحق أن تتخذ ما تراه مناسبًا لحماية نفسها .

وأكد طلال أبوغزالة، أن من كوارث كورونا عندما ظن الغرب أنه عندما يُحكم إغلاق حدوده يقضي على وباء ينتقل بالهواء كان قرارًا لا أعتقد أنه جاهل بل كان قرارًا مقصودًا .

وواصل: «من المضحك المبكي أن بعض الدول يفرض مبادئ يقول أنها من حقه لأنه يريد أن يحمي نفسه ومستقبله وينسى أن لكل دولة الحق في نفس الحق وبالتالي سنبقى نعيش في عالم مضحك مبكي وهذا يع من المواقف التي ستمنع وصولنا لأي استقرار في الدنيا إلا عندما تحدث الفترة التي ينشأ فيها نظام عالمي واحد يكون متفقًا عليه بين الكبار ليحكم العالم بنظام جديد».