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بعد 65 يومًا، طلت أزمة هروب النسانيس من شخص بحدائق الأهرام بالجيزة، وإثارة الفزع بين السكان، من جديد بعد عثور موظفًا بالمعاش على نسانس بالمنطقة،

وتمكنه من إحكام السيطرة عليه وتقديمه للجنة من الطب البيطري والتي أودعته بحديقة الحيوان بناءً على قرار من النيابة العامة.

تعود تفاصيل الواقعة المثيرة، إلى إبلاغ رجل ستيني لقسم شرطة الهرم، بتمكنه من السيطرة على نسانس عثر عليه في المنطقة محل سكنه.

وشرح الرجل، أنه فوجئ بـ«النسانس» يثير الرعب بين الأهالي، فما كان منه إلا أن أحضر موزًا وسوداني ووضعهما داخل قفص حديدي، وبعد استدرج النسانس إلى القفص، أحكم سيطرته عليه حتى لا يلوذ بالفرار.

النسانيس المقبوض عليهم - صورة أرشيفية

رجال الشرطة، أخطرت النيابة العامة بالواقعة والتي أمرت بإيداعه بحديقة الحيوان بمعرفة لجنة من الطب البيطري.

في 16 أغسطس الماضي، انتشر استغاثات ومنشورات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من انتشار القرود بـ حدائق الأهرام، وشكا أصحاب الاستغاثات من اقتحام القرود للبيوت.

لم يعرف السكان من أين جاءت تلك القرود؟، لكن اتضح أن أحد سكان بالمنطقة يعشق تربية النسانيس والقرود منذ فترة طويلة، واعتاد على هذا الأمر مثل: تربية الكلاب والقطط، لكن اثنين من النسانيس التي يرعاها هذا الساكن، استطاعت الهرب وخرجت من منزله وبدأت في رحلة تجول.

انتقلت لجنة من الطب البيطري لملاحقة النسانيس ونجحت في السيطرة عليهم، وقررت النيابة العامة حينها إخلاء سبيل «يوسف.ه»، 30 سنة، صاحب النسانيس، بكفالة 3 آلاف جنيه، بعد اعترافه بشرائها من محل في منطقة العجوزة.

وقررت النيابة إيداع النسانيس في حديقة الحيوان.