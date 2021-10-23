أبرزهم بنزيما .. 5 نجوم يشعلون الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

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أول ما يتبادر إلى أذهاننا عندما نذكر اسم الكلاسيكو هو كوكبة النجوم التي تكون حاضرة في اللقاء، سواء في الوقت الحالي، أو على مدار التاريخ، فهي قد تكون أكثر مواجهة احتوت على أساطير ونجوم كبار منذ تأسيس كرة القدم.

وقيمة اللاعبين الكبار في ريال مدريد وبرشلونة غالباً ما تظهر في مواجهات الكلاسيكو بينهما، ولنا بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أكبر مثال عندما كان يتواجد الثنائي مع كلاً من البلوجرانا واللوس بلانكوس، فهما قد أضافا نكهة خاصة لهذه المباراة بفضل أهدافهما الغزيرة وقدرتهما الكبيرة على الحسم، وهناك العديد من اللحظات التي خلدت في التاريخ لكليهما.

ويتعامل الكثيرون مع هذه المباراة على أنها بطولة خاصة بحد ذاتها، وتركز وسائل الإعلام ومواقع الإحصائيات على تدوين الأرقام بشكل مستمر بخصوص الكلاسيكو، ومن أبرز المعلومات التي يمكننا استعراضها، قائمة أفضل 5 نجوم من المتوقع تألقهم في هذه المباراة:-

5- إيدن هازارد | ريال مدريد

لأول مرة منذ التوقيع مع ريال مدريد في عام 2019، أصبح إيدين هازارد جاهزًا تمامًا في الوقت المناسب لخوض الكلاسيكو. قد يبدو الأمر صادمًا، لكنه لم يخوض أول مباراة له في الكلاسيكو.

لم يصل إلى مستواه المعروف عنه هذا الموسم صناعة هدف واحد فقط في مبارياته السبع. لكنه يأمل في إحداث تأثير رائع في مباراة الكلاسيكو. من المحتمل أن يقاتل من أجل مكان في التشكيلة الأساسية ضد رودريجو. لا يمكن تعويض بنزيما وفينيسيوس جونيور عن لوس بلانكوس هذا الموسم.

واجه برشلونة مرتين في مسيرته ولم يحقق أي فوز في مباراتين، حيث خسر 3-0 في اللقاء الأول وتعادل 1-1 خلال فترته مع تشيلسي.

4 أنسو فاتي | برشلونة

سيكون لبرشلونة رقم 10 جديد في الكلاسيكو، حيث سيرتدي أنسو فاتي قميص ميسي يوم الأحد. على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لن يكون قادرًا على ملء فراغ ميسي حتى الآن، إلا أنه أظهر قوة كبيرة في عودته التي طال انتظارها من إصابته.

في ثلاث مباريات فقط في الليجا نجح النجم الشاب في تسجيل هدفين وأضاف بعدًا جديدًا وحيوية لهجوم برشلونة.

3- فينيسيوس جونيور | ريال مدريد

ريال مدريد هو الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في الدوري الإسباني وأحرز 22 هدفاً في ثماني مباريات. أخيرًا جاء فينيسيوس جونيور بمفرده وهز الشباك 5 مرات في مباريات الدوري. كما سجل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف اللاعب إلى شهرته المتنامية بأدائه الرائع في فوز ريال مدريد 5-0 على شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا. أحرز ثنائية كما قام بتمريرة حاسمة لمواطنه رودريجو جوس.

2- ممفيس ديباي | برشلونة

كافح برشلونة لإيجاد الإلهام في الثلث الأخير، لكن ممفيس ديباي تميز بالكتالونيين. سجل ديباي أربعة أهداف وصنع أيضًا هدفين هذا الموسم. لم يفوته دقيقة واحدة من اللعب في الدوري.

على الرغم من أن مستواه تلقى ضربة في سبتمبر بعد بداية جيدة للموسم، فقد سجل عودته إلى الدوري بأداء رائع. سجل هدفاً وصنع تمريرة حاسمة في فوز برشلونة 3-1 على فالنسيا في مبارياته السابقة بالدوري.

لقد ارتبط بشكل جيد مع فاتي في الثلث الأخير. مع ظهور الشاب الواعد أيضًا، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يمكن للثنائي أن يتحد في هذه المباراة الهامة والمُرتقبة.

1- كريم بنزيما | ريال مدريد

لقد عاش كريم بنزيما عامًا رائعًا حتى الآن. أنهى موسم 2020-21 كأفضل هداف لريال مدريد للموسم الثالث على التوالي.

لقد بدأ بداية رائعة هذا الموسم أيضًا. سجل الفرنسي تسعة أهداف وسبع تمريرات حاسمة أيضًا.

لقد رفع مؤخرًا كأس دوري الأمم الأوروبية مع فرنسا ويجب أن يكون مليئًا بالثقة في الوقت الحالي. يجب أن يكون مدافعًا لترك تأثير في هذه المباراة ضد غريمه الشرس برشلونة.

لقد حصل بجدارة على ترشيح لجائزة الكرة الذهبية هذا العام وهو أحد المرشحين للفوز بالجائزة أيضًا. ولكن قبل أن يفكر حتى في الوصول إلى منصة التتويج، فإنه يتحمل مسؤولية ضمان عودة ريال مدريد إلى طرق الفوز. لقد واجهوا أول خسارة لهم في الموسم الماضي ضد إسبانيول.

يأمل بنزيما في مساعدة لوس بلانكوس على تمديد مسيرته بدون هزيمة في أربع مباريات في الكلاسيكو ضد برشلونة.