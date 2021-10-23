طبيب الأهلي يكشف تفاصيل حالة وليد سليمان .. لن يغادر المستشفى اليوم

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن حالة وليد سليمان لاعب الفريق مطمئنة، وخضع لكافة الفحوصات الطبية، التي أكدت سلامته تمامًا، لكنه سيخضع للملاحظة الطبية لعدة ساعات.

وقال إن وليد سليمان لم يفقد الوعي بعد إصابته في مباراة الحرس الوطني التي أقيمت اليوم، وهو في حالة طبيعية، ونقله للمستشفى كان من أجل الاطمئنان عليه، مشيرًا إلى أنه أجرى أشعة مقطعية، كما خضع للفحص الطبي من جانب استشاري المخ والأعصاب، وتم الاطمئنان عليه.

وأضاف أنه من الوارد خروج وليد سليمان خلال ساعات قليلة، لكنه يُفضل بقاؤه في المستشفى حتى غدٍ الأحد، من أجل الاطمئنان التام عليه، مشيرًا إلى أنه سينتظم في التدريبات خلال الأيام القادمة، بصورة طبيعية.

كان وليد سليمان قد تعرض للإصابة خلال لقاء الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام.

وحرص لاعبو الأهلي والجهازان الفني والإداري على التوجه إلى المستشفى بعد المباراة من أجل الاطمئنان عليه.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل 1/1 أمام الحرس الوطني في لقاء الذهاب بالنيجر، والفوز 6/1 في مباراة العودة التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.