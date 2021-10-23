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الأهلي يُخطط للتعاقد مع ظهير بيراميدز

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الأهلي يُخطط للتعاقد مع ظهير بيراميدز الأهلي يُخطط للتعاقد مع ظهير بيراميدز

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دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع محمد حمدى الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تمهيدًا للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي القلعة الحمراء دخلوا في مفاوضات مع محمد حمدي، الذي يحق له الرحيل عن بيراميدز في نهاية الموسم المقبل في ظل عدم تمديد تعاقده مع النادي السماوي.

يرغب مسؤولو الأهلي في دعم مركز الظهير الأيسر بلاعب متميز باعتبار أن الفترة المقبلة ستكون الأخيرة للتونسى على معلول في تمديد تعاقده مع النادى الأحمر.

يُذكر أن محمد حمدي، أحد ناشئ النادي الأهلي، قبل أن يرحل عن الفريق في صيف 2016 لينضم لصفوف المصري البورسعيدي ومنه إلى نادي بيراميدز.

المصرى اليوم

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