بدء أعمال فرز صناديق الانتخابات بنادي الرياضات البحرية بإشراف قضائي

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بدات اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة برئاسة المستشار أحمد النحاس أعمال فرز صناديق الانتخابات وتم السماح للمرشحين بالتواجد داخلى منطقة الفرز.

ورصدت "المصري اليوم" أعمال الفرز بالصور.

كان الإقبال قد شهد تزايد في الفترة المسائية بينما تواجد عدد كبير من المرشحين منذ الصباح الباكر وعدد من مؤيديهم حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل طبقا للوائح والقوانين وإشراف إدارة الهيئات بالشباب والرياضة، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ويخوض الانتخابات ٣ مرشحين على مقعد الرئاسة هم علاء التايه وحسني منصور ومحمد العويضي، و٣ مرشحين على مقعد النائب وهم حمادة دندراوي وعبدالناجي بشاري ومبارك أبوسنة، ومرشحان على مقعد أمين الصندوق هما حجاج البنا وكريم جاد الله، فيما يتنافس ١٣ مرشحا على العضوية فوق السن على خمسة مقاعد وأربعة مرشحين تحت السن لانتخاب عضوين من الشباب.