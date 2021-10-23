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سيد عبدالحفيظ يكشف تطورات إصابة وليد سليمان

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سيد عبدالحفيظ يكشف تطورات إصابة وليد سليمان سيد عبدالحفيظ يكشف تطورات إصابة وليد سليمان

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تسيطر حالة من القلق على جماهير النادي الأهلي بشأن لاعب خط وسط الفريق المخضرم وليد سليمان بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام بطل النيجر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وغادر وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملعب الأهلي وي السلام في سيارة الإسعاف، تمهيدًا للتوجه إلى أقرب مستشفى للاطمئنان على إصابته، والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، بعد إصابته في الشوط الثاني من مباراة الأهلي والحرس الوطني، التي أقيمت اليوم في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وخضع سليمان لفحص مبدئي تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، بعد خروجه من مباراة الحرس الوطني بطل النيجر، بسبب الالتحام القوي مع حارس المرمى، ليتعرض على أثرها للإصابة بكدمة قوية في الوجه وفقًا للتشخيص المبدئي.

ويخضع وليد سليمان لفحوصات طبية حاليا بأحد المستشفيات القريبة من محيط الملعب، ولحق به طبيب الفريق أحمد أبوعبلة عقب نهاية المباراة.

ووجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي رسالة طمأنة للجماهير بشأن وليد سليمان.

وقال عبدالحفيظ إن حالة وليد سليمان لاعب الفريق مطمئنة وفقًا لتأكيدات الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، الذي أكد معاناة اللاعب من ارتجاج خفيف في المخ، وفضل على إثره نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة.

وقال عبدالحفيظ إنه سيتوجه إلى المستشفى الآن من أجل الاطمئنان على حالة وليد سليمان.

وانتهت مباراة الأهلي والحرس الوطني بفوز المارد الأحمر على بطل النيجر بنتيجة 6-1 ليتأهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

المصرى اليوم

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