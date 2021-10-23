البرهان يؤكد العودة لمنصة التأسيس والاحتكام للوثيقة الدستورية وإتفاقية جوبا

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إلتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم بمكتبه، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فليتمان،بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء.

و أطلع البرهان ،المبعوث الأمريكي على تطورات الوضع السياسي الراهن والجهود الجارية للخروج من الأزمة.

وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالموقف الأمريكي الداعم للإنتقال الديمقراطي في السودان ولعملية السلام.

واكد البرهان ضرورة العودة لمنصة التأسيس والاحتكام للوثيقة الدستورية وإتفاقية جوبا.

ودعا رئيس مجلس السيادة السوداني إلى ضرورة توسيع المشاركة السياسية لكل القوى الوطنية ما عدا المؤتمر الوطني، وقال «لايمكن إحتكار الحكومة التنفيذية بواسطة أحزاب بعينها لاتمثل كل أطياف الشعب السوداني.

وأكد رئيس مجلس السيادة حرص القوات المسلحة على حماية الإنتقال وصولاََ لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي وجدد تأكيداته بعدم السماح بأي محاولة إنقلابية من أي جهة تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء بحنكة رئيس مجلس السيادة وقيادته للفترة الانتقالية ووعد بالعمل سوياََ معه لإستكمال مهام الفترة الانتقالية.

من جهته أشاد المبعوث الأمريكي بالإنجازات التي حققها رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء خلال الفترة الانتقالية وطالبهما بالعمل معاََ من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية نحو غاياتها داعياََ إلى عدم إقصاء أي طرف من أطراف العملية السياسية في البلاد.

وقال فليتمان «أن التباينات في مواقف القوى السياسية وراء تأخير تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومفوضية الانتخابات وهياكل العدالة الانتقالية ومجلس القضاء العالي وأضاف» لن يتم الإنتقال بصورة آمنة بدون إنشاء هذه المؤسسات«.