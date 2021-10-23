"قوميز" ينقذ فريقه في الوقت القاتل.. الهلال يحبط محاولة الرائد ويُسقطه بالثلاثة

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في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

نجح فريق الهلال الأول لكرة القدم باستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في آخر مباراتين في الدوري، وذلك عقب فوزه على مضيفه الرائد (3-2)؛ ليواصل الأخير مسلسل الهزائم للجولة الثالثة على التوالي، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض لحساب منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة صعد الهلال للمركز الرابع برصيد 15 نقطة، فيما توقف رصيد الرائد عند 11 نقطة؛ ليتراجع للمركز العاشر.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني دخل الهلال بحثًا عن هدف التقدم، وضغط بشكل كبير على مرمى الرائد، وهو ما تحقق عند الدقيقة الـ52 حينما أرسل ناصر الدوسري كرة بينية إلى داخل منطقة الجزاء نحو بيريرا الذي لعب الكرة بكعبه إلى لوسيانو فيتو، وتابعها الأرجنتيني في الشباك معلنًا أول الأهداف.

ولم يمهل الهلال فرصة لمضيفه لاستيعاب تأخره بهدف حتى تمكن الأرجنتيني لوسيانو فيتو من مضاعفة النتيجة عند الدقيقة الـ61 عبر تسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء، لم يستطع الحارس الإسباني إياجو هيريرين التصدي لها.

وتمكن البديل يحيى الشهري عند الدقيقة الـ86 من تقليص النتيجة للرائد بتصويبة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء مستغلاً العرضية المميزة من رائد الغامدي؛ ليضع الكرة بذكاء داخل شباك عبدالله المعيوف.

انتفض الرائد، ولم يحتَج الفريق سوى لدقيقتين لتعديل النتيجة بواسطة ايدير، وتحديدًا عند (د88)، الذي تابع عرضية أحمد الزين بالشباك مستغلاً سوء تمركز المدافعين.

واستمرت الإثارة حتى اللحظات الأخيرة؛ إذ رفض الهلال التفريط بنقاط اللقاء حينما نجح نجمه الفرنسي بافتيمبي قوميز في إعادة الفريق للمقدمة مجددًا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

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