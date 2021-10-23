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استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال عطلة البورصات العالمية التى تستمر اليوم السبت وغدًا الأحد.

وارتفعت الأسعار مساء أمس الجمعة فى آخر أيام عمل البورصات العالمية عن الأسبوع الماضى.

وتستعرض المصري اليوم أسعار الذهب اليوم فى مصر وفق ما أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، وكذلك تجار الذهب، كما نعرض سعر الذهب عالميًا .

ونعرض فيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر وفق المُعلن من شعبة الذهب فى الغرفة التجارية بالقاهرة اليوم السبت. سعر جرام الذهب في مصر عيار 24 في مصر 894.75 جنيها.

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 في مصر 783 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 18 بلغ 671.25 جنيها.

وقال تجار ذهب مساء اليوم أنهم يبيعون الذهب بالأسعار التالية:

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24 في مصر 894 جنيها.

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم عيار 21 في مصر 782 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم عيار 18 بلغ 894 جنيها.

وذكر موقع أي صاغة المتخصص فى أسعار الذهب اليوم وهي قريبة مع الأسعار السابقة كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 بلغ 891.5 للشراء و893.75 للبيع.

سعر الذهب عيار 21 بلغ 780 للشراء و782 للبيع.

سعر الذهب عيار 18 بلغ 670.25 للشراء و668.5 للبيع.

سعر الجنيه الذهب 6765 للشراء و6256 للبيع.

سعر أونصة الذهب 1792$ للشراء و1792$ للبيع.

الأحداث المؤثرة فى سعر الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي لكل من التعاملات الفورية والآجلة.

وأدت مخاوف التضخم فى الإقصاد الأمريكي إلي اللجوء إلي الملاذ الآمن أو الذهب، وعزز ذلك ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلي أعلى مستوي منذ شهور.

وانخفض سهم سناب بسبب تراجع الإيرادات، كما انخفض سهم فيسبوك بنسبة 4.0٪ وهبط سهم تويترأيضًا بنسبة 4.4٪.

وزدات الشكوك حول الطريقة التى سيقوم الديمقراطيون الأمريكيون بتمويل وعودهم، بعد ما قالت تقارير اقتصادية بتخلي إدارة الرئيس بايدن عن خطط رفع نسبة ضريبة دخل الشركات إلى 28٪ بدلاً من 21٪، نتيجة رفض أعضاء بمجلس الشيوخ من الديمقراطيين الوسطيين.

وعاد النفط الخام فى نهاية الأسبوع لما يزيد عن 85 دولارًا للبرميل، وكان الرئيس الروسي بوتين قال الخميس الماضي إن أوبك قد تنتج أكثر من المتفق عليه رسميا.

وصدرت نتائج اجتماع الاحتياطي الاسترالي والذى أكد أن انتعاش النشاط الاقتصادي استمر في الأشهر الأخيرة، وأن ارتفاع معدلات التطعيم سمح بتخفيف القيود.

وخرجت بيانات التضخم الصادرة عن مكتب الإحصاء البريطاني بأن نمو أسعار المستهلكين أقل من التوقعات بما كان له تأثير قوي على تداولات الاسترليني والدولار الكندي فى سوق العملات.

وعادت المخاوف بشأن ارتفاع إصابات كورونا في بعض الدول مثل ألمانيا وروسيا وإيطاليا، وكذلك اكتشاف متحور جديد لمتحور دلتا.

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