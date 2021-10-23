«الزراعة» توضح سبب ارتفاع سعر اللحوم البلدية

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قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن العالم يشهد ارتفاع تكلفة الشحن ما يؤثر على السوق المصرية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد ، أن أسعار اللحوم البلدية تتراوح من 110 إلى 150 جنيه للكيلوجرام الواحد.

وأوضح نائب وزير الزراعة، أن تكلفة الخضار من الصوب تكون أغلى من نظيرتها، موضحا أن أسعار الخضراوات سوف تشهد تراجعا خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وكشف الصياد أن أسعار الخضروات تتباين لأنه يتم انتاجها في صوب محمية، متوقعا استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة، موضحا أن أسعار الخضروات ترتفع في بداية كل موسم وتنخفض في نهايته، موضحا أن أسعار الفاصوليا ستنخفض خلال أسبوع.

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع باستمرار السوق المصرية والتغيرات العالمية في الأسعار، ويتم تغطية احتياجات السوق المحلي قبل إجراء أي عمليات تصدير.

وتابع الصياد أن مصر تقوم بإنتاج ما يكفيها من الخضروات في السوق المحلية، ويتم تصدير الفائض من إنتاجها الزراعي للخارج.

وفي رده على سؤال من الإعلامي أحمد موسى، حول تكلفة وجبة الغذاء لأسرة تتكون من 4 أفراد وتحتوي على كيلوجرام من اللحوم قال المهندس مصطفى الصيد أنها تتكلف نحو 300 جنيه، وبادره موسى قائلا: «يبقى الأسرة تأكل مرة في الشهر».

وحول سبب ارتفاع أسعار اللحوم قال نائب وزير الزراعة إن أسعار الشحن أدت إلى ارتفاع أسعار الأعلاف التي يتغذى عليها الماشية مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع سعر اللحوم، موضحا أن هناك زيادة في الإنتاج المحلي للحوم 11% بسبب المشروع القومي للبتلو، موضحا أن أسعار اللحوم تتراوح ما يبن سوق عن أخر.

وكشف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن سعر كرتونة البيض انخفضت إلى 44.5 في البورصة الخاصة بها ويتراوح سعرها في الأسواق نحو 50 جنيه في المتوسط، فيما يصل سعر الكتكوت الواحد إلى 15 جنيها.