"هاكر" يوهم مستخدمي الواتس بالفوز بجوائز من "بنده".. والشركة تُحذِّر

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لمحاولة السيطرة على أرقامهم وبعث الرسائل منها.. و"بنده": أخبارنا على مواقعنا الرسمية

في أسلوب جديد، حاول هاكر محتال التلاعب بمستخدمي تطبيق الواتساب بإرسال خطاب مزيف لهم، يحمل شعار شركة بنده؛ لإيهامهم بأنهم فازوا بجوائز نقدية بعد إجراء سحب على الجوائز المالية في جميع الفروع.

وربما يواصل الهاكر المحتال الكثير من المحاولات لتمرير رسالته إلى الكثيرين الذين قد يتفاعلون معه بدخول الروابط الوهمية التي يبعثها لهم؛ لتُمكِّنه من السيطرة على أرقامهم عبر تطبيق الواتساب للوصول لأكبر عدد ممكن.

"سبق" بدورها تواصلت مع المختصين في شركة بنده لتوضيح حقيقة الخطاب المتداوَل في تطبيق "الواتساب"، ويحمل شعارها.

وردًّا على استفسار "سبق" ‏قالت شركة بنده إنها غير مسؤولة عن هذه الرسالة "ونرجو أخذ الحذر من التعامل مع هذه الرسائل غير الصحيحة".

مضيفة بأنه "يمكن متابعة أخبارنا على الموقع الرسمي وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".