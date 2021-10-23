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خبيرة: عدم العلاج المبكر من السمنة يؤدي إلى السكر والضغط والكوليسترول

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خبيرة: عدم العلاج المبكر من السمنة يؤدي إلى السكر والضغط والكوليسترول خبيرة: عدم العلاج المبكر من السمنة يؤدي إلى السكر والضغط والكوليسترول

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة عليه ألا يصمت على زيادة الوزن، لأن وزنه سيزيد مع مرور الوقت، مشددة على ضرورة العلاج المبكر من مرض السمنة، قبل الإصابة بتبعات مرض السمنة من سكر وضغط وكوليسترول، وخلاف من الأمراض.

وشددت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، على ضرورة تثبيت الوزن، حتى لا يعود مريض مرة أخرى لزيادة الوزن، وهذا الأمر يكون من خلال تنظيم مواعيد الطعام، وتناول عشب الجرسنيا، وتناول قدر كبير من المياه، ومع مرور الوقت تنكمش المعدة بشكل طبيعي، وبالتالي لا يستطيع تناول قدر كبير من الطعام.


وتابعت أن تناول الطعام خلال الساعات المتأخرة من الليل يزيد من الوزن بصورة كبيرة، ويضعف الجهاز المناعي للجسم، خاصة أن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق لا تعمل ليلاً.

المصرى اليوم

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