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وزير الري: تكلفة الخطة القومية للمياه في تصل 50 مليار دولار على 20 عاما

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وزير الري: تكلفة الخطة القومية للمياه في مصر تصل 50 مليار دولار على 20 عاما وزير الري: تكلفة الخطة القومية للمياه في تصل 50 مليار دولار على 20 عاما

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كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، عدد من التحديات التي تواجه المياه على مستوى العالم، قائلا إن «الزيادة السكانية تعد تحديا كبيرا يواجه الكثير من الدول، ومنها حيث أن معدل الزيادة السكانية في أفريقيا 4%، وفي مصر 1.8%».

وأشار «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، إلى أن الزيادة السكانية يعني وجود زيادة على طلب المياه، لافتا إلى أن التغيرات المناخية من التحديات التي تواجه ملف المياه، معلقا: «المياه اللي كانت بتيجي في شهر ممكن تسقط في ساعتين مما يؤدي لحدوث فيضانات، وقد تؤدي لانهيار المنشآت».

ونوه بأنه سيكون هناك موجات جفاف شديدة بسبب التغيرات المناخية، وبالتالي الحصول على المياه ورفع كفاءتها سيتطلب جهدا كبيرا، وسيؤثر بدوره على إنتاجية المحاصيل.

ولفت إلى أن تكلفة الخطة القومية للمياه في مصر تصل 50 مليار دولار على 20 عاما ولكن بمعدلات التنفيذ الحالية قد تصل إلى 100 مليار دولار، مؤكدا أن التمويل من أهم التحديات التي تواجه ملف المياه، حيث يحتاج العالم من 150 إلى 200 مليار دولار سنويا لتخفيف آثار التغيرات المناخية.

المصرى اليوم

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