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خبيرة تغذية تحذر من زيادة الوزن: السمنة مرض «غدار»

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خبيرة تغذية تحذر من زيادة الوزن: السمنة مرض «غدار» خبيرة تغذية تحذر من زيادة الوزن: السمنة مرض «غدار»

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن السمنة تعتبر مرض «غدار» على حد تعبيرها، معقبة: «السمنة بتغدر بالمريض من خلال إصابته بأمراض العظام، أو الضغط المرتفع، أو السكر من النوع الثاني، أو على الكبد».

وأضافت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن شريحة الشباب لديهم قابلية لزيادة الوزن بسبب السهر، وتناول الوجبات السريعة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، تؤدي إلى زيادة الوزن بصورة كبيرة.

وتابعت أن تناول الطعام خلال الساعات المتأخرة من الليل يزيد من الوزن بصورة كبيرة، ويضعف الجهاز المناعي للجسم، خاصة ان الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق الدهون لا تعمل ليلاً.

المصرى اليوم

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