حمدي فتحي يتفوق على رمضان صبحي مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

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قدم حمدي فتحي مباراة جيدة في الدقائق التي شارك بها خلال مباراة الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في الموسم الجديد 2021/2022.

ودخل حمدي فتحي بديلاً في الشوط الثاني ونجح في تسجيل الهدف السادس للأهلي من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ونجح الأهلي في حجز مقعده بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه على نظيره وضيفه الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على أرض ملعب الأهلي وي السلام ضمن إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واخترق حمدي فتحي سجل الأرقام اللافتة مع المارد الأحمر بعد هدفه الليلة في شباك بطل النيجر حيث رفع عدد أهدافه مع الأهلي في البطولات الإفريقية إلى 3 أهداف.

وسجل حمدي فتحي أهدافه الثلاثة إفريقيا مع الأهلي في 17 مباراة فقط، ليتفوق بذلك على جناح الأهلي السابق ولاعب فريق بيراميدز الحالي رمضان صبحي الذي سجل مع الأهلي في إفريقيا هدفان فقط في 31 مباراة بقميص الشياطين الحمر.