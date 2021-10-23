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صدام محتمل بين القطبين.. تصنيف الأهلي والزمالك قبل قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا

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صدام محتمل بين القطبين.. تصنيف الأهلي والزمالك قبل قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا صدام محتمل بين القطبين.. تصنيف الأهلي والزمالك قبل قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا

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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، إثر تفوقه على الحرس الوطني النيجري بنتيجة 7/2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ 32 من المسابقة.

ورافق الأهلي مواطنه إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجارية.

ويضم التصنيف الأول للأندية في النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي والترجي التونسي والرجاء المغربي والوداد المغربي، حيث يُعني تأهل الرباعي حجزهم التصنيف الأول في المجموعات الأربعة لمرحلة المجموعات.

بينما جاء في التصنيف الثاني كل من أندية الزمالك وصن دوانز الجنوب أفريقي وحوريا كوناكري الغيني والنجم الساحلي التونسي.

وبات من الحتمل أن يصطدم القطبان المصريان الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة حال ضمان الترجي والرجاء والوداد التأهل وبقاء الفريق الأبيض ضمن أندية المستوى الثاني في التصنيف.

وكانت أكبر مفاجأت دوري أبطال أفريقيا قد تحققت اليوم السبت بوداع مازيمبي الكونغولي المسابقة من دور الـ32 على يد أمازولو الجنوب أفريقي.

لمشاهدة فيديو أهداف الأهلي في شباك فريق الحرس الوطني بطل النيجر اليوم السبت 23-10-2021 اضغط هنـــــا

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