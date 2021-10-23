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أثارت مستجدات بركان لابالما حالة من القلق والبلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصريحات الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن أعمدة كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكبريت المتصاعدة من فوهات بركان لابالما الثائر في المحيط الأطلنطي ستصل إلى مصر غداً الأحد، وسيكون تركيزها على مدينة الإسكندرية بشكل كبير، ولكن دون خطورة تذكر.

وأوضح الخبير البيئي محمود القيسوني، أنه قد لا يعلم معظمنا أن أرض مصر منتشر عليها العديد من المخاريط البركانيه الخامدة والتى كان آخر ثورانها منذ 15 مليون سنة.

وقال القيسوني، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «هناك أكثر من 20 فوهة خامدة في القطاع المحصور بين هضبة الجلف الكبير وجبل العوينات أقصى جنوب غرب مصر، وهي التي تجذب السياحة العالمية والمؤسسات العلمية بشكل يتضاعف عاما بعد عام، كما توجد العديد من البراكين الخامدة على أجناب طريق القاهرة السويس الصحراوي وبالفيوم وبالصحراء الشرقية، منها نوع نشط حتى يومنا هذا، لكنه لا يفرز الحمم البركانية والفلزات، بل يوجد ما يطلق عليه النافورات الحارة، وهي عبارة عن ماء يفوق غليانه غليان الماء الذي نشاهدة في حياتنا اليومية بمنازلنا عده مرات، ماء مخلط بمحاليل سيليكة مصهورة من الرمال النقية المخلوطة بأيونات الحديد ينطلق من تركيبات أنبوبية أسطوانية مصحوب بأبخرة ساخنة، وكان من السهل رؤيتها بوضوح منذ ٢٥ عاما بمنطقة الجبل الأحمر شرق القاهره والتجمع الخامس والقطامية الشاملة محمية الغابة المتحجرة».

وتابع: «بزيارة محمية الغابة المتحجرة وفحص سيقان الخشب المتحجر سيتم ملاحظة تخلل سائل السلسكا في فجوات وشقوق هذا الخشب المتحجر بوضوح كامل، وهو ما حدث منذ ملايين السنين، واليوم امتد الزحف العمرانى لهذا القطاع من شرق القاهرة ليغطى معظمه، لكن ما زالت هناك مساحات يمكن مشاهدة النافورات الحارة بها».