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رحب البرلمان العربي اليوم، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية، التي تعكس إصرارها على رفض الدعوات إلى وقف إطلاق النار في اليمن، والإنخراط في العملية السياسية لعودة الأمن والإستقرار إلى اليمن.

وأكد البرلمان العربي أهمية توقيت صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، والذي يعكس دعما دوليا للجهود المقدرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني نتيجة ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية وانتهاكها لكافة القوانين الدولية.

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*فيديو الخبر*

