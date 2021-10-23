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لبنان.. قطع للطرقات في عدد من المناطق احتجاجا على ارتفاع المحروقات

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لبنان.. قطع للطرقات في عدد من المناطق احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات لبنان.. قطع للطرقات في عدد من المناطق احتجاجا على ارتفاع المحروقات

جي بي سي نيوز :- أقدم مواطنون لبنانيون، اليوم الأربعاء، على قطع الطرقات في عدد من المناطق، وذلك بعد ارتفاع المحروقات، ليصل سعر صفيحة البنزين إلى 312 ألف و700 ليرة لبنانية.

وبحسب غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي والمخصصة لرصد حركة الطرق، فقد تم قطع السير على أوتوستراد ​المدينة الرياضية​ باتجاه الكولا في بيروت، وقطع السير في منطقة الصيفي وعند ساحة الشهداء، كما قطع السير على أوتوستراد الملولة - التبانة في ​طرابلس​، وأوتوستراد البالما، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.

وفي السياق نفسه، قطع سائقو السيارات العمومية الطريق عند ساحة النجمة في صيدا (جنوب لبنان)، احتجاجا على ارتفاع المحروقات والاوضاع المعيشية، وسط تهديد بالتصعيد، فيما اقفلت ​القوى الأمنية​ شارع رياض الصلح الرئيسي من ساحة الشهداء الى ​ساحة النجمة​، منعا للإزدحام، وحولت السير الى الطريق البحري.

هذا وارتفع سعر صفيحة ​البنزين نوع​ 98 أوكتان 62000 ليرة، و95 أوكتان 59900 ليرة، في حين ارتفع سعر صفيحة ​المازوت 35500 ليرة، وقارورة ​الغاز 9400 ليرة.

لتصبح ​الأسعار​ على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 302700 ليرة، بنزين 98 أوكتان: 312700 ليرة، المازوت: 270700 ليرة، والغاز: 229600 ليرة.

وأوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، أن دعم المحروقات بات خلفنا، لافتا إلى أن "جدول تركيب الاسعار صدر اليوم على أساس 20 الف ليرة للدولار الواحد، وأنه لم يعد لاصحاب المحطات امكانية لشراء كميات كبيرة من المحروقات".

فيما أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام، ​بشارة الأسمر​، أن "سعر صفيحة البنزين سيلامس حدود الـ400 ألف ليرة لبنانية في الأسابيع المقبلة بسبب ارتفاع سعر برميل النفط العالمي وارتفاع سعر صرف الدولار و​رفع الدعم​ الكلي عن المحروقات".

المصدر: RT + "النشرة"

جي بي سي نيوز

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