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اعتبر هاشم حسبو، وزير الاتصالات السوداني، أن إغلاق بعض المرافق الاستراتيجية والحيوية شرقي البلاد وقطع الطرق معوقات من أعداء نجاح الحكومة.

وقال الوزير السوداني، اليوم السبت، إن الحكومة السودانية تضم كفاءات وحققت نجاحات خلال فترة قصيرة، بحسب «العربية عاجل».

وفي إطار هذا التصعيد، هدد المجلس الأعلى لنظارات البجا شرقي السودان بـ«الانفصال» عن البلاد، إذا لم تنفذ الحكومة المركزية مطالبهم، بحسب «الشرق نيوز».

وقال أمين عام إعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا عثمان كلوج، عبر «فيسبوك»، إنه «في حال عجزت الحكومة المركزية عن تنفيذ مطالبنا، فسندخل المربع الأخير، وهو الحكم الذاتي والانفصال».

وطالب كلوج الحكومة المركزية بشقيها المدني والعسكري بتوفير ما وصفه بمنبر منفصل لطرح قضايانا بمرجعية مؤتمر سنكات، وهو المؤتمر الذي عقد في سبتمبر/أيلول 2020، وتم فيه طرح مطالبات بإقليم موحد لولايات شرق السودان، وإنشاء هيئة تنسيقية عليا مشتركة بين جميع مكونات شرق السودان.