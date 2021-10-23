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هل تتعرض غدا لغازات بركان لابالما ؟.. القومي للبحوث يجيب

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هل تتعرض مصر غدا لغازات بركان لابالما ؟.. القومي للبحوث يجيب هل تتعرض غدا لغازات بركان لابالما ؟.. القومي للبحوث يجيب

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كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حقيقة تعرض لأدخنة وغازات ثورة بركان لابالما والذى حدث في جزر الكناري بإسبانيا، وما قد تخلفه من أمطار حامضية وتركيزات عالية من ثاني أكسيد الكبريت.

وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم»: «تأثير بركان لابالما من الطبيعي والمنطقي أن يؤثر على بعض الدول العربية مثل المغرب والجزائر وذلك بحكم قربهما من الموقع الجغرافي لمكان ثوران البركان، حيث تقع الدولتين على مقربة من دولة إسبانيا التي تشهد البركان.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه بناء على نماذج انتشار الانبعاثات بركان لابالما، باستخدام أقصى انبعاث ممكن للبركان تبين أن تأثير على الأراضي المصرية ضعيف للغاية وبتركيزات صغيرة، وفي الحدود الآمنة.

وأشار الدكتور القاضى إلى أن معهد البحوث الفلكية أعد خريطة لنسب التأثير المحتملة والمتوقعة نتيجة ثورة بركان لابالما. وأوضح أنه وفقا لأسوأ سيناريو، في حالة سقوط الأمطار، فإن أكبر التركيزات لن تزيد على 0.0010.جزء من ثاني أكيد الكبريت لكل مليون جزء هواء، وهو أقل بألف مرة من الحدود التي تمثل خطر على الصحة العامة.

المصرى اليوم

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