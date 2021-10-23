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إنقاذ 19 كبشا من تماثيل الكباش ووضعها على المصاطب بمعبد الكرنك

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إنقاذ 19 كبشا من تماثيل الكباش ووضعها على المصاطب بمعبد الكرنك إنقاذ 19 كبشا من تماثيل الكباش ووضعها على المصاطب بمعبد الكرنك

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أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الانتهاء من إنقاذ 19 تمثالا من تماثيل الكباش وإعادة ترميمها وتطويرها، ووضعها على المصاطب الخاصة لها داخل معبد الكرنك، وذلك بأيادي مصرية خالصة، استعدادا لاحتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر "الأقصر في ثوبها الجديد" على هامش الانتهاء من مشروع إعادة إحياء طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش".

وقال وزيري، في تصريحات صحفية السبت، إن المشروع الضخم سيجعل من مدينة الأقصر أكبر متحف مفتوح في العالم، ويترقبه وكلاء السياحة في ، ومعظم أسواق العالم، وخاصة المعنيين بالسياحة الثقافية، ولفت إلى أن طريق الكباش الفرعوني يحظى برعاية ومتابعة دائمة من كل الوزرات والأجهزة المعنية، وذلك نظرا لأهميته الأثرية، إلى جانب مردوده الكبير على القطاع السياحي بأكمله.

وأضاف أن العمل يجري على مدار الساعة وعلى كل المحاور، للانتهاء من كل الأعمال المتعلقة بالمشروع، تمهيدا لافتتاحه بالتزامن مع الاحتفال بمرور 99 عاما على اكتشاف مقبرة وكنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون التي جرى اكتشافها في 4 نوفمبر عام 1922، وهو اليوم الذي اتخذته محافظة الأقصر عيدا قوميا لها من كل عام.

كانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت عن إقامة موكب ضخم في حفل افتتاح طريق المواكب على غرار موكب نقل مومياوات وملكات الفراعنة، من المتحف المصري في ميدان التحرير، إلى المتحف القومي للحضارة بضاحية الفساط بالعاصمة القاهرة.

المصرى اليوم

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