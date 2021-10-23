خبيرة تغذية: السمنة تمنع ممارسة الحياة بشكل طبيعي

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الأم عليها أن تحافظ على وزن جيد للأطفال، لأن السمنة تمنع ممارسة الحياة بشكل طبيعي، معقبة: "السمنة تمنع ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وتعيق زواج البنات".

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن هناك إمكانية لخفض الوزن بدون حرمان، وتناول كل أنواع الطعام، ولكن بنسب قليلة معتدلة، وبالتالي لا يشعر مريض السمنة بالحرمان، ولا يحدث له أي انتكاسة بعد خفض الوزن، ويزيد وزنه مرة أخرى.

ولفتت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن تقليل شهية مريض السمنة يؤدي إلى تقليل حجم الوجبة بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على خفض الوزن بالتدريج.