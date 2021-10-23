«اكتشفت ممارسته الرذيلة مع زوجة أبيها فقتلها».. «النقض» تنقذ المتهم من الإعدام (القصة كاملة)

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بعد صدور حكم من «الجنايات» بإجماع الآراء، بإعدام المتهم بقتل ربة منزل في المنيا، إثر مشاهدتها له أثناء ممارسته الرذيلة مع زوجة أبيها، صححت محكمة النقض الحكم الصادر من الإعدام للسجن المؤبد (25 عامًا).

ويصبح بذلك الحكم، نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن مرة أخرى.

تفاصيل القضية، تعود إلى تلقي مديرية أمن المنيا بلاغًا بالعثور على جثة سيدة تُدعى «س.ع»، بأحد العقارات.

ودلت تحريات أجهزة الأمن على أن مرتكب الجريمة متهم ثلاثيني يُدعى «أ.م»، إثر اكتشاف المجني عليها ممارسته للرذيلة مع زوجة أبيها، بعد استدراجها بعيدًا عن أعين الناس، وانهال عليها ضربًا وطعنها طعنه نافذة استقرت بصدرها.

وأحالت النيابة العامة المتهم «محبوسًا» إلى «الجنايات»، مطالبةً بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، والتي أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا.

وبنظر محكمة النقض، لأوراق القضية، صححت الحكم المتقدم وقبلت طعن المتهم وألغت الحكم واستبدلت العقوبة بالسجن المؤبد.

كانت النيابة العامة، قد نسبت للمتهم ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض، وقد اقترنت تلك الجريمة بجريمه أخرى بأنه في ذات المكان والزمان استدرج المجنى عليها بعيدًا عن أعين الناس فأنهال عليها ضربًا وطعنها طعنه نافذة استقرت بصدرها.