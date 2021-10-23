أخبار عاجلة

انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطار عدن يخلف خسائر كبيرة -
السعودية ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان -
السودان : مقتل متظاهرين في أم درمان -
معالجة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل في 12 شهرًا -
مجموعة العشرين تفرض حدًا أدنى للضريبة على شركات الدول في الخارج -
الإمارات تقرر سحب دبلوماسييها وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان -
بعد أن طلقها غيابيا.. فاتن موسى: مصطفى فهمي أوقف رقم هاتفي للضغط عليّ -
وزيرا التموين والتعاون الدولي يشيدان ببازار بورسعيد الجديد -
التحفظ على 40 جوال أعلاف مجهولة المصدر ببنى سويف -
مقتل متظاهرين في «احتجاجات المدنية» بأم درمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في ختام الجولة الثامنة.. ثلاث فِرَق تعتلي صدارة الدوري الممتاز لكرة اليد

Print

في ختام الجولة الثامنة.. ثلاث فِرَق تعتلي صدارة الدوري الممتاز لكرة اليد

تَصَدّر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج، سلم ترتيب بطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز لكرة اليد (بفارق الأهداف)، عن فريقي مضر والنور، بعد ختـام الجولة الثامنة من منافسات الدوري؛ فيما تراجع "الصفا" للمركز الرابع بعد أن كان متصدرًا الترتيب منذ انطلاق منافسات الموسم 2021- 2022.

وشهدت منافسات الأسبوع الثامن فوز مضر على الصفا في قمة مباريات الجولة 31- 25، في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف؛ فيما تَمكن "النور" من العودة من جدة بنقطتين بعد تغلبه على مضيفه الأهلي 31- 24، وفاز الترجي على القارة 23- 25.

وعلى صالة وزارة الرياضة بالدمام، تَغلب الخليج على ضيفه "الزلفي" 26- 34؛ فيما شهدت مباراة السلام والعدالة منافسة قوية حيث انتهت بفارق هدف وحيد للعدالة 29- 28؛ فيما فاز الوحدة على المحيط 28- 23.

بتلك النتائج، يتصدر الخليج الترتيب بالتساوي بالنقاط مع مضر والنور بـ13 نقطة، ثم الصفا رابعًا بـ12 نقطة، ويليه الوحدة بـ11 نقطة، ثم الترجي والقارة بـ7 نقاط، والمحيط والزلفي 6 نقاط، والأهلي والعدالة "نقطتان"، وأخيرًا السـلام بدون نقاط.

في ختام الجولة الثامنة.. ثلاث فِرَق تعتلي صدارة الدوري الممتاز لكرة اليد

في ختام الجولة الثامنة.. ثلاث فِرَق تعتلي صدارة الدوري الممتاز لكرة اليد

في ختام الجولة الثامنة.. ثلاث فِرَق تعتلي صدارة الدوري الممتاز لكرة اليد

في ختام الجولة الثامنة.. ثلاث فِرَق تعتلي صدارة الدوري الممتاز لكرة اليد

في ختام الجولة الثامنة.. ثلاث فِرَق تعتلي صدارة الدوري الممتاز لكرة اليد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
معالجة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل في 12 شهرًا

معالجة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل في 12 شهرًا

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى داكار في زيارة رسمية

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى داكار في زيارة رسمية

"نزهة" تقود 164 شخصًا إلى الإقلاع عن "التدخين" بالطائف

"نزهة" تقود 164 شخصًا إلى الإقلاع عن "التدخين" بالطائف

شرطة الرياض تُطيح بمخالفيْن لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير

شرطة الرياض تُطيح بمخالفيْن لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير