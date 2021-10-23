في ختام الجولة الثامنة.. ثلاث فِرَق تعتلي صدارة الدوري الممتاز لكرة اليد

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تَصَدّر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج، سلم ترتيب بطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز لكرة اليد (بفارق الأهداف)، عن فريقي مضر والنور، بعد ختـام الجولة الثامنة من منافسات الدوري؛ فيما تراجع "الصفا" للمركز الرابع بعد أن كان متصدرًا الترتيب منذ انطلاق منافسات الموسم 2021- 2022.

وشهدت منافسات الأسبوع الثامن فوز مضر على الصفا في قمة مباريات الجولة 31- 25، في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف؛ فيما تَمكن "النور" من العودة من جدة بنقطتين بعد تغلبه على مضيفه الأهلي 31- 24، وفاز الترجي على القارة 23- 25.

وعلى صالة وزارة الرياضة بالدمام، تَغلب الخليج على ضيفه "الزلفي" 26- 34؛ فيما شهدت مباراة السلام والعدالة منافسة قوية حيث انتهت بفارق هدف وحيد للعدالة 29- 28؛ فيما فاز الوحدة على المحيط 28- 23.

بتلك النتائج، يتصدر الخليج الترتيب بالتساوي بالنقاط مع مضر والنور بـ13 نقطة، ثم الصفا رابعًا بـ12 نقطة، ويليه الوحدة بـ11 نقطة، ثم الترجي والقارة بـ7 نقاط، والمحيط والزلفي 6 نقاط، والأهلي والعدالة "نقطتان"، وأخيرًا السـلام بدون نقاط.