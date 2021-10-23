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المجلس المركزي للحرية والتغيير : القرار في «السيادة الانتقالي» معطل

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المجلس المركزي للحرية والتغيير : القرار في «السيادة الانتقالي» معطل المجلس المركزي للحرية والتغيير : القرار في «السيادة الانتقالي» معطل

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أفاد عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير في السودان، السيد مبارك بخيت إبراهيم ان القرار في مجلس السيادة معطل بسبب توقف إجتماعات مجلس السيادة.

وأعلن مبارك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس المركزي للحرية والتغيير مساء اليوم تمسكهم بالوثيقة الدستورية وإتفاق السلام وتنفيذه إبتداءً بالترتيبات الامنية والتحول الديمقراطي.

وقال مبارك ان تنفيذ بند الترتيبات الامنية يمثل اساسا في اتجاه بناء جيش مهني واحد، ونادى بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الذي تم اجازة امره من قبل مجلس الوزراء ومتعطل عند المجلس السيادي.

المصرى اليوم

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