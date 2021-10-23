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قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إن مصر أصبحت مركز إقليمي للطاقة، ليس فقط كهرباء، ولكن أيضًا غاز طبيعي، لافتًا إلى أن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان نموذج يحتذى به للتعاون في دول البحر المتوسط، ونحن أمام تدشين تحالف غير رسمي بين الدول الثلاث منذ إعلان آلية التعاون الثلاثي في 2014.

وأضاف الدكتور كريم العمدة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن هناك تطور كبير في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن مصر منذ بضعة سنوات كان لديها أزمة كبيرة في الكهرباء، ولكن الآن أصبح لدينا فائض كبير في الكهرباء بنسبة 30%.

وأوضح أن إنتاج الشبكة القومية للكهرباء في مصر 60 ألف ميجا وات، ولدينا فائض 20 ألف ميجا وات، وبالتالي الدولة المصرية اتجهت إلى تصدير الكهرباء إلى السعودية والسودان وليبيا، وأيضًا إلى الدول الأوروبية.

ونوه بأن هناك أزمة كبرى في الكهرباء في أوروبا، وبالتالي كان هناك مشروع «يورو أفريقا» الذي تسعى من خلال الدول الأوروبية بأن يكون لديها إمدادات من الطاقة النظيفة تأتي إليها من القارة الأفريقية، وكان هناك تنافس بين أكثر من دولة في أفريقيا على هذا المشروع الكبير الهام.

وتابع: «أنه مع قرب تنفيذ هذا المشروع الهام مع الدولة المصرية، سوف ترسي هذه الاتفاقية على أن مصر تمد كبل كهربي بحري إلى قبرص بمسافة 500 كيلو، ثم تربط قبرص باليونان بمسافة 900 كيلو، وبالتالي تذهب الكهرباء المصرية إلى أوروبا أو إلى شبكة الكهرباء الأوروبية الموحدة».

وأكد أستاذ الاقتصاد، أن أوروبا تسعى بشدة للحصول على مصدر كهرباء، وهذا الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، ولكن سيجذب وراءه عشرات المليارات من الدولارات استثمارات أوروبية في مجال الكهرباء وتوليد الطاقة. التعاون الثلاثي في 2014.

من جهة أخرى، قال العمدة إن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية مفعلة منذ عام 2014، لافتًا إلى أن حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي كبير جدًا ويصل إلى 45% من حجم تجارة مصر، حيث أنه أكبر شريك تجاري للدولة المصرية.

وأضاف أن مصر تسعى لمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث أنه منذ طرح آليات التعاون المستمرة والتعاون المشترك بين مصر وقبرص واليونان وهناك زيادة في حجم التجارة.

ولفت إلى أن حجم تجارة مصر مع اليونان عام 2019 وصل إلى مليار و800 مليون دولار، وفي عام 2020 وصلت إلى مليار و100 مليون دولار بسبب جائحة كورونا، كما زاد حجم التجارة مع قبرص في عام 2020 وصل إلى 75 مليون دولار، وهذه الزيادة نتيجة طبيعية لقوة العلاقات السياسية.

وأوضح أن الموقع المتميز الذي تتمتع به مصر، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الخاصة بمجال الطاقة وتوليد الكهرباء فتح المجال لتصدير الطاقة المتجددة إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشترط في الكهرباء التي يقوم بشرائها من الخارج بأن يكون بها مكون لا يقل بنسب معينة عن الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة.

وتابع: «هناك أكثر من دولة أوروبية مهتمة بالاستثمار في مجال طاقة الرياح والشمس في شمال أفريقيا، لأن هذه المنطقة تتمتع بدرجة مميزة لسطوع الشمس طوال العام، بالإضافة إلى الرياح، كما أن التعاون في مجال الطاقة يفتح العديد من التعاون في المجالات الأخرى».