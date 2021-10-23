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البدور : متجهون لوضع شرط لاخذ المطعوم من قبل طلبة المدارس

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البدور : متجهون لوضع شرط لاخذ المطعوم من قبل طلبة المدارس البدور : متجهون لوضع شرط لاخذ المطعوم من قبل طلبة المدارس

جى بي سي نيوز :- قال عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور ابراهيم البدور  اليوم الجمعة اننا متجهون لوضع شرط لاخذ المطعوم من قبل طلبة المدارس بعد تصريح وزارة الصحة حول ان سبب ارتفاع اصابات كورونا هو المدارس . 

وبين البدور في منشور له على فيس بوك : 

بعد تصريح وزارة الصحة ان ارتفاع نسبة الإصابات في المدارس الى 35-40% من إجمالي عدد الحالات، …وان سبب الزياده في الحالات المسجلة هو المدارس …

يبدوا اننا متجهون الى : وضع شرط "اخذ المطعوم من قبل الطلبه للسماح لهم بالتعليم الوجاهي " …وخصوصاً الاعمار من 12-18

جي بي سي نيوز

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