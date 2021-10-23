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مقتل العداء الإكوادوري كينونيز رميا بالرصاص

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مقتل العداء الإكوادوري كينونيز رميا بالرصاص مقتل العداء الإكوادوري كينونيز رميا بالرصاص

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كشفت وزارة الرياضة الإكوادورية اليوم السبت أن العداء أليكس كينونيز البالغ 32 عاما قتل بالرصاص في ميناء جواياكيل في جنوب غرب البلاد.

وقالت الوزارة بحسابها في «تويتر» نشرته وكالة الأنباء الألمانية: ببالغ الأسى نؤكد اغتيال رياضينا أليكس كينونيز. فقدنا رياضيا عظيما، شخصا جعلنا نحلم، واصفة إياه بـ«أفضل عداء في تاريخ بلادنا».

وقال مصدر بالشرطة إن العداء المتخصص في سباق 200 متر، وهو سباق فاز فيه بميدالية برونزية في بطولة العالم في الدوحة عام 2019، عثر عليه ميتا في منتصف أمس الجمعة، مضيفا أن كينونيز أصيب أثناء إطلاق النار عليه حيث كان مع شخص آخر مات هو الآخر.

كما كتب الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو بكينونيس في «تويتر»: «أصدق تعازينا لأحبائه. أتمنى أن يرقد بسلام. أولئك الذين يقتلون الإكوادوريين لن يفلتوا من العقاب. سنرد بقوة».

وخاض كينونيز نهائي سباق 200 م خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 2012 في لندن، وغاب عن النسخة الأخيرة في طوكيو هذا الصيف.

المصرى اليوم

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