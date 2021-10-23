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رئيس أكاديمية السادات يكشف عن أبرز مشكلة تواجه أعضاء هيئة التدريس

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رئيس أكاديمية السادات يكشف عن أبرز مشكلة تواجه أعضاء هيئة التدريس رئيس أكاديمية السادات يكشف عن أبرز مشكلة تواجه أعضاء هيئة التدريس

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كشف الدكتور محمد حسن عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أنه خلال العام الماضي تم إضافة كليتين للأكاديمية بجانب الكلية الوحيدة بالأكاديمية وهي كلية العلوم الإدارية؛ ولكن هذا العام تم إضافة كلية اللغات والترجمة، وكلية علوم الحاسب، مشيرًا إلى أن أهم الملفات بالأكاديمية الملف المالي، حيث أن المقابل المادي الذي يحصل عليه هئية أعضاء التدريس ضعيف.

وأضاف “عبدالعظيم”، خلال لقائه مع الإعلامي رمضان حبيب وعزة عثمان، ببرنامج «أنا والمسئول»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن المقابل المادي لهيئة التدريس بالأكاديمية متدني جدا؛ مما أحدث مشاكل كثيرة سواء في الفرع الرئيسي أو باقي الفروع الأخرى بالمحافظات، مشيرًا إلى أن المقابل المادي لو كان مجزيا سيعطي الفرصة لكافة الدكاترة بالجامعات الأخرى بأن يأتون انتداب للتدريس بالأكاديمية سواء بالفرع الرئيسي أو الفروع مما يعمل على إعلاء الأكاديمية تعليمياً.

وتابع: «قابلت وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وعند السوال عن الأكاديمية قدمت له الملف الأهم لدينا وهو النواحي المالية؛ حيث لو كان يريد إعلاء الأكاديمية سيتم رفع المقابل المادي لجميع هيئة التدريس وجميع العاملين والموظفين بالأكاديمية»، مشيرًا إلى أن وزير التعليم العالي طلب مني دراسة ومقترحات دون التأثير على ميزانية الدولة والعمل على تلبية كافة الطلبات والدعم اللازم للأكاديمية.

المصرى اليوم

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