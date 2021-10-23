الإفتاء: تنظيم النسل لا يخالف الشرع.. والنبي حذرنا من زيادة الأعداد

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قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن تنظيم النسل يستهدف تحسين جودة أبنائنا، وهو أمر لا يخالف الشرع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، «أن النبي سيتباهى بنا عندما نكون أهلًا بالتباهي»، مشيرًا إلى ضرورة العمل على تحسين جودة أبنائنا للحياة وليس بكثرة الأبناء الذين يخرجون ضعفاء ومرضى.

وأكد أن المقصود من تنظيم النسل هو تحسين الجودة في الحياة لتكون سعيدة، وأن الشرع يقول كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته.

وأوضح أن النبي محمدًا -صلى الله عليه وسلم- نبهنا وحذرنا من زيادة الأعداد، وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولذلك يجب أن نعمل على زيادة جودة حياة أبنائنا والوعي بضرورة تنظيم النسل.