أخبار عاجلة

الإمارات تقرر سحب دبلوماسييها وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان -
بعد أن طلقها غيابيا.. فاتن موسى: مصطفى فهمي أوقف رقم هاتفي للضغط عليّ -
وزيرا التموين والتعاون الدولي يشيدان ببازار بورسعيد الجديد -
التحفظ على 40 جوال أعلاف مجهولة المصدر ببنى سويف -
مقتل متظاهرين في «احتجاجات المدنية» بأم درمان -
الإسماعيلي يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة سيراميكا كليوباترا -
بسيونى يصحح أخطاء طلائع الجيش قبل مواجهة الزمالك -
فاركو يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز غداً -
البرهان : صححنا المسار.. وحكومة حمدوك عجزت عن معالجة الأزمات في البلاد -
علي جمعة: تطوير مساجد آل البيت يعكس حبنا للرسول وعمارة الكون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إطلاق مبادرة «العقيقة» لدعم الأطفال الأيتام وذوي الهمم بالأقصر

Print
إطلاق مبادرة «العقيقة» لدعم الأطفال الأيتام وذوي الهمم بالأقصر إطلاق مبادرة «العقيقة» لدعم الأطفال الأيتام وذوي الهمم بالأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أأطلقت جمعية الأورمان مبادرة جديدة تحت شعار «العقيقة» لدعم الأطفال الأيتام وأصحاب الهمم والأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الأقصر.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في تصريح اليوم السبت، أن مبادرة «العقيقة» تأتي كـ«مشروع إنساني خيري، ، حيث يستطيع المواطن التبرع بثمن 2 خروف للولد بمبلغ 9 آلاف جنيه، أو بقيمة خروف واحد للبنت بـ4500 جنيه»، مؤكداً أن المبادرة تمثل دعوة للمواطنين وحثهم على التبرع للمساهمة والمشاركة المجتمعية.

وأشار «شعبان» إلى أن الجمعية تعمل من خلال المبادرة على استكمال مسيرتها في دعم ورعاية الأطفال الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، وتستهدف تقديم أفضل خدمة لهم، لرفع مستوى المعيشة لهذه الفئات.

كما تهدف إلى تحفيز وفتح آفاق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، وأوضح أن المبادرة تقوم على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجاً.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإمارات تقرر سحب دبلوماسييها وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان

الإمارات تقرر سحب دبلوماسييها وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان

بعد أن طلقها غيابيا.. فاتن موسى: مصطفى فهمي أوقف رقم هاتفي للضغط عليّ

بعد أن طلقها غيابيا.. فاتن موسى: مصطفى فهمي أوقف رقم هاتفي للضغط عليّ

وزيرا التموين والتعاون الدولي يشيدان ببازار بورسعيد الجديد

وزيرا التموين والتعاون الدولي يشيدان ببازار بورسعيد الجديد

التحفظ على 40 جوال أعلاف مجهولة المصدر ببنى سويف

التحفظ على 40 جوال أعلاف مجهولة المصدر ببنى سويف