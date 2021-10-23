إطلاق مبادرة «العقيقة» لدعم الأطفال الأيتام وذوي الهمم بالأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أأطلقت جمعية الأورمان مبادرة جديدة تحت شعار «العقيقة» لدعم الأطفال الأيتام وأصحاب الهمم والأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الأقصر.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في تصريح اليوم السبت، أن مبادرة «العقيقة» تأتي كـ«مشروع إنساني خيري، ، حيث يستطيع المواطن التبرع بثمن 2 خروف للولد بمبلغ 9 آلاف جنيه، أو بقيمة خروف واحد للبنت بـ4500 جنيه»، مؤكداً أن المبادرة تمثل دعوة للمواطنين وحثهم على التبرع للمساهمة والمشاركة المجتمعية.

وأشار «شعبان» إلى أن الجمعية تعمل من خلال المبادرة على استكمال مسيرتها في دعم ورعاية الأطفال الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، وتستهدف تقديم أفضل خدمة لهم، لرفع مستوى المعيشة لهذه الفئات.

كما تهدف إلى تحفيز وفتح آفاق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، وأوضح أن المبادرة تقوم على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجاً.