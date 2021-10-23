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نوير يتقرب من تحطيم رقم الأسطورة أوليفير كان

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نوير يتقرب من تحطيم رقم الأسطورة أوليفير كان نوير يتقرب من تحطيم رقم الأسطورة أوليفير كان

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ذكرت «أوبتا» للإحصائيات أن الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، اقترب من تحطيم رقمًا قياسيًا مسجل باسم الأسطورة أوليفر كان، حارس الفريق السابق، نائب رئيس النادي الحالي.

وقاد مانويل نوير العملاق البافاري للفوز الكبير على هوفنهايم، برباعية نظيفة، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة للبوندسليجا.

وبحسب الشبكة، فقد حقق نوير فوزه رقم 300 في الدوري الألماني، من أصل 447 مباراة خاضها حتى الآن.

وأضافت الشبكة أن الحارس الوحيد الذي يتفوق على مانويل نوير هو أوليفر كان الذي يمتلك 310 انتصارات، وبات بإمكان نوير تحطيم رقم كان هذا الموسم، في ظل هيمنة بايرن ميونخ على الدوري الألماني، وتفوقه الواضح على باقي الفرق، ويتصدر بايرن ميونخ بقيادة مديره الفني جوليان ناجلسمان، حاليًا جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 22 نقطة.

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