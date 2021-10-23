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أعربت عن خالص الشكر للدول الأعضاء لدعمهم لإنهاء الأزمة اليمنية

رحّبت دولة الكويت، اليوم، بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن، والذي ندد فيه بهجمات مليشيا الحوثي على أراضي المملكة ومنشآتها المدنية.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن هذا البيان يؤكد استشعار المجلس للتهديد الذي تمثله الممارسات الحوثية على أمن واستقرار المنطقة ودولها، وتضاعف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.. كما يؤكد البيان الأهمية التي يوليها المجلس لأزمة اليمن وضرورة الوصول إلى حل سياسي لها، ويدفع مليشيا الحوثي إلى التفاعل الإيجابي مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، ومنها جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة ومبادراتها في سبيل الوصول إلى الحل السياسي الشامل والمنشود للأزمة اليمنية.

وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن خالص الشكر للدول الأعضاء في مجلس الأمن؛ لاضطلاعهم بمسؤولياتهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعمهم لإنهاء الأزمة اليمنية.