الأهلى يتعادل مع إنبي ١-١ فى بطولة الجمهورية

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تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 مع ضيفه إنبي، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

بدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال- عبدالله بستانجي- معتز محمد- طارق فوزي.

الوسط: يوسف عبدالحفيظ- محمد عبدالله- محمد رأفت- أحمد عزت- محمد سامح.

الهجوم: أحمد فكري.

وفي الشوط الأول شارك محمد محمود «الوحش» بدلًا من محمد سامح، ومع بداية الشوط الثاني شارك فارس خالد بدلًا من يوسف عبدالحفيظ، ثم لعب يوسف عفيفي بدلًا من محمد عبدالله.

افتتح إنبي التسجيل في الدقيقة ٣٩ من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح البديل فارس خالد في متابعة كرة عرضية ليسجل منها هدف التعادل للأهلي، بتسديدة بباطن القدم، في الدقيقة ٦٦، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2005» رصيده إلى ٥ نقاط من ثلاث مباريات، بعدما فاز في مباراة وتعادل في مباراتين، حيث نجح الفريق في الفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الأولى من الموسم، قبل أن يتعادل مع المحلة بدون أهداف، ومع إنبي بهدف لمثله، مسجلًا ٤ أهداف مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلًّا من شريف عبدالفضيل مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وعبدالله سمير مخطط أحمال، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعماد عبدالهادي إداري الفريق، وعبدالحميد حسين إخصائي التدليك.