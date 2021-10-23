«أكاديمية النقل البحري» تستضيف «مؤتمر الإتحاد الدولى للجامعات البحرية لعام 2021» الثلاثاء

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تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فعاليات «مؤتمر الإتحاد الدولى للجامعات البحرية لعام 2021» وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021، بمقر الأكاديمية الرئيسى بأبوقير في الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الأكاديمية.

يعقد المؤتمر هذا العام بالأكاديمية لأول مرة في تاريخه بنظام هجين Hybrid نتيجةً لظروف جائحة COVID-19؛ وذلك بالحضور الفعلي للمشاركين أو بالمشاركة عن بعد Online participation، ويعد المؤتمر هو الأكبر في التعليم البحرى البحري على مستوى العالم.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، إن المؤتمر سيستقطب متخصصين وخبراء من مختلف دول العالم ولفيف من رؤساء الجامعات والممثلين الرسميين للجامعات البحرية الدولية الأعضاء بالاتحاد الدولي للجامعات البحرية «IAMU»، ونخبة من خبراء المجتمع البحري الدولي.

يشار إلى أنها المرة الثانية التي تستضيف فيها الأكاديمية المؤتمر والجمعية العامة بعد منافسة قوية جداً مع ستة جامعات بحرية كبرى من دول مختلفة هي ) تركيا – السويد – الصين – روسيا – فيتنام – فنلندا ).

ويناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات الحيوية ذات التأثير في صناعة النقل البحري الدولي منها: مستقبل صناعة النقل البحرى فيما بعد جائحة (COVID 1، وتأثير ذلك على التعليم والتدريب البحري في العالم، فرص العمل المستقبلية مع تحول الموانئ إلى موانئ ذكية، والتقنيات الحديثة للسفن المسيرة ذاتياً، بدائل الطاقة النظيفة في ظل توجه العالم إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأزرق، التحديات الجديدة الخاصة بالحد من التلوث وتغير المناخ.