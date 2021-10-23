إيفرتون ضد واتفورد: كينج يتألق في أول فوز لـ رانيري مع فريق النحل

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حقق واتفورد انتصارًا كبيرًا خارج القواعد بنتيجة 5-2 على فريق إيفرتون في مباراة ضمن الجولة التاسعة من البريميرليج.

ودخل الضيوف هذه المباراة وهم قادمون من هزيمة ساحقة على ملعبهم بنتيجة 5-0 من ليفربول في الجولة الماضية، لكن رجال المدرب كلاوديو رانيري قدموا عرضًا رائعًا في جوديسون بارك، معقل إيفرتون، وحققوا فوزهم الثالث في الدوري هذا الموسم والأول تحت قيادة رانيري.

وقلب واتفورد تأخره في النتيجة مرتين (1-0 و2-1) وحقق اكبر نتيجة فوز له خارج قواعده في عهد البريميرليج، معادلًا فوزه في موسم 2018/2019 خارج قواعده ضد كريستال بالاس بنفس النتيجة.

وخطف المهاجم النرويجي، جوش كينج، الأضواء من الجميع بتسجيله 3 من أهداف فريقه ال5 اليوم، منهيًا صيامه التهديفي في البريميرليج الممتد من شهر يوليو 2020، وبعد 29 مباراة متتالية مع بورنموث، إيفرتون وواتفورد بدون نجاح في التسجيل.

وأصبح كينج ثالث لاعب يسجل هاتريك ضد فريقه السابق، بعد أندي كول (مع مان يونايتد ضد نيوكاسل) وماركوس بنت (مع ويجان ضد بلاكبيرن)، وهو ثاني لاعب من واتفورد يسجل هاتريك في البريميرليج خلال عهد المسابقة بعد الإسباني جيرارد ديولوفيو.

ويعد كينج هو ثاني نرويجي يسجل 50 هدفًا أو أكثر في البريميرليج بعد أولي جونار سولشاير (91).

ويعتبر كينج هو اللاعب الرابع الذي يسجل هاتريك في جوديسون بارك كلاعب زائر. الثلاثة الآخرون حققوا ذلك في عام 1993 (ليس فرديناند وإيفان إكوكو وبرادلي ألين).

واتفورد صعد للمركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، في حين تلقى إيفرتون هزيمته الثالثة هذا الموسم والثانية تواليًا على ملعبه (بعد الخسارة ضد وست هام في الجولة الماضية) ليتجمد رصيد الفريق عند 14 نقطة في المركز الثامن.