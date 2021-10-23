منتخب اليد يدخل معسكر مغلق بالمركز الأوليمبى استعدادا لبطولة الدورى الذهبية

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يدخل منتخب مصر لكرة اليد معسكرا مغلقا غدا الأحد، بالمركز الأولمبي في المعادي، إستعدادا للمشاركة فى بطولة الدوري الذهبي الودية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس يومي 7 و9 يناير المقبل.ويشارك في البطولة 4 منتخبات هي: فرنسا والدنمارك والنرويج ومصر،

ويؤدي المنتخب اليومى تدريباته تحت قيادة الإسباني روبن جارابايا أريناس المدرب المساعد، لحين انضمام المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو للمعسكر بداية من أول نوفمبري المقبل، لقيادة التدريبات في الأسبوع الدولي الذي ينتهي 7 من الشهر نفسه، ويشهد انضمام اللاعبين المحترفين.

واستقر الجهاز الفني على لعب مباراتين وديتين خلال الأسبوع الدولي، مع منتخب مقدونيا يومي 5 و6 من الشهر المقبل، وسيشارك الفراعنة في دورة دولية ودية في قطر بين 26 و31 ديسمبرالمقبل، بمشاركة اليابان وقطر، ثم يواجه البحرين في وديتين بالقاهرة يومي 3 و5 ينايرالمقبل ، قبل السفر إلى فرنسا.